ММК продал через корпоративный маркетплейс 40 тыс. тонн металлопродукции

УрБК, Магнитогорск, 08.06.2023. Менеджер группы развития и поддержки маркетплейса ООО «Торговый дом ММК» Елена ...22.02.2023 Торговый дом ММК откроет новые розничные и складские площадки для клиентов
УрБК, Магнитогорск, 22.02.2023. Торговый дом ММК сумел адаптироваться к новым условиям рынка, увеличив в 2022 году ...21.06.2022 ММК увеличивает продажи на своем маркетплейсе
УрБК, Магнитогорск, 21.06.2022. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) увеличивает онлайн-продажи. Об ...15.11.2021 Торговый дом ММК победил в отраслевом конкурсе «Лучший интернет-проект»
УрБК, Магнитогорск, 15.11.2021. В рамках Недели металлов были подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший ...02.04.2021 ММК запускает платформу электронной коммерции для увеличения продаж
УрБК, Магнитогорск, 02.04.2021. ПАО «ММК» запустило современный и удобный маркетплейс для покупок и оформления доставки ...