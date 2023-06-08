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Вчера, 11:42

ММК продал через корпоративный маркетплейс 40 тыс. тонн металлопродукции

УрБК, Магнитогорск, 14.08.2023. За первые семь месяцев текущего года продажи металлопродукции через корпоративный маркетплейс Группы ПАО «ММК» составили около 40 тыс. т. Данные показатели превысили показатели за весь 2022 год, когда онлайн было продано около 30 тыс. т, сообщает управление информации и общественных связей предприятия.

В среднем ежемесячно на площадке продается 5 тыс. 655 т продукции. Выручка от онлайн-продаж с начала года превысила 3 млрд руб. с учетом НДС. За все время работы на электронной торговой площадке (ЭТП) ММК было продано 87 тыс. т металлопродукции.

На сегодняшний день на корпоративном маркетплейсе ММК зарегистрировано около 9 тыс. клиентов. В их числе как юридические, так и физические лица, поскольку компания ориентирована на конечного покупателя в сегментах В2В и В2С.

В текущем году была реализована интеграция площадки с ЭТП Газпромбанка и финансовой платформой FINFACTORY. В стадии реализации находятся разработка мобильного приложения, автоматизация проверки покупателя, разработка полноценного модуля аукционов.

В планах дальнейшего развития электронной площадки ММК — создание личного кабинета кооператора, применение и поддержка финансовых инструментов, внедрение новых способов оплаты, автоматизация расчета стоимости доставки и организация сервиса для претензионной работы.
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