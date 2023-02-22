Специалисты ММК поделились планами по развитию розничных продаж на корпоративном маркетплейсе

УрБК, Магнитогорск, 08.06.2023. Менеджер группы развития и поддержки маркетплейса ООО «Торговый дом ММК» Елена Кондратова поделилась планами по развитию розничных продаж на корпоративном маркетплейсе. Ее выступление состоялось в рамках 2-й общероссийской конференции «Электронная коммерция на рынке металлов», которая прошла в ходе выставки «Металлоконструкции» в Москве, сообщает управление информации и общественных связей предприятия.
Так, в 2022 году через маркетплейс ММК было отгружено свыше 30,5 тыс. т металлопродукции и зарегистрировано 2 тыс. 056 новых клиентов, из которых 649 — юридические лица, 1 тыс. 407 — физические лица.
В планах дальнейшего развития электронной площадки ММК — запуск программы лояльности (бонусы и скидки), создание личного кабинета кооператора, запуск полноценного модуля по аукционам, применение и поддержка финансовых инструментов, а также интеграция с другими ЭТП.
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