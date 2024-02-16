Центробанк прогнозирует уровень нейтральной ставки в 6-7% годовых в 2024-2026 годах

УрБК, Москва, 28.02.2024. ЦБ РФ оценивает нейтральный уровень ключевой ставки в диапазоне 6-7% годовых в течение 2024-2026 годов. Об этом говорится в комментарии к среднесрочному макроэкономическому прогнозу Банка России, опубликованному по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке 16 февраля 2024 года.



«Долгосрочный уровень реальной нейтральной ставки для российской экономики оценивается в 2,0-3,0% годовых, чему при целевом значении инфляции вблизи 4% соответствует номинальная нейтральная ставка 6,0-7,0% годовых», — говорится в документе.



Свой прогноз ЦБ РФ объясняет несколькими факторами: оценками потенциального темпа роста российской экономики, изменением внешних условий (к примеру, ограниченным участием российской экономики в глобальных рынках капитала), страновой премией за риск, а также оценкой внешней нейтральной ставки.