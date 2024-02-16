Центробанк прогнозирует уровень нейтральной ставки в 6-7% годовых в 2024-2026 годах

УрБК, Москва, 16.02.2024. Снижение уровня инфляции до 4% в год возможно только при условии жестких кредитных условий в ...25.01.2024 Эксперты прогнозируют сохранение ЦБ в феврале 2024 года ключевой ставки на уровне 16%
УрБК, Москва, 25.01.2024. По итогам заседания совета директоров Центробанка, которое пройдет 16 февраля 2024 года, ...21.07.2023 В Банке России объявили о завершении восстановительной фазы развития экономики РФ
УрБК, Москва, 21.07.2023. Восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. Об этом сообщает ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...