УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:02

Центробанк прогнозирует уровень нейтральной ставки в 6-7% годовых в 2024-2026 годах

ЦБ РФ оценивает нейтральный уровень ключевой ставки в диапазоне 6-7% годовых в течение 2024-2026 годов. Об этом говорится в комментарии к среднесрочному макроэкономическому прогнозу Банка России, опубликованному по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке 16 февраля 2024 года.

«Долгосрочный уровень реальной нейтральной ставки для российской экономики оценивается в 2,0-3,0% годовых, чему при целевом значении инфляции вблизи 4% соответствует номинальная нейтральная ставка 6,0-7,0% годовых», — говорится в документе.

Свой прогноз ЦБ РФ объясняет несколькими факторами: оценками потенциального темпа роста российской экономики, изменением внешних условий (к примеру, ограниченным участием российской экономики в глобальных рынках капитала), страновой премией за риск, а также оценкой внешней нейтральной ставки.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 14:03 Центробанк прогнозирует уровень нейтральной ставки в 6-7% годовых в 2024-2026 годах

УрБК, Москва, 28.02.2024. ЦБ РФ оценивает нейтральный уровень ключевой ставки в диапазоне 6-7% годовых в течение ...

16.02.2024 ЦБ анонсировал поддержание жестких денежно-кредитных условий в экономике России

УрБК, Москва, 16.02.2024. Снижение уровня инфляции до 4% в год возможно только при условии жестких кредитных условий в ...

21.07.2023 В Банке России объявили о завершении восстановительной фазы развития экономики РФ

УрБК, Москва, 21.07.2023. Восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. Об этом сообщает ...

12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...

12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции

УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...

Популярные новости
16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом02.02.2024Битва за «Федерацию»07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником02.02.2024Погружение в искусство
Архив новостей
Февраль 2024 (633)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18