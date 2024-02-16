Центробанк прогнозирует уровень нейтральной ставки в 6-7% годовых в 2024-2026 годах

УрБК, Москва, 28.02.2024. ЦБ РФ оценивает нейтральный уровень ключевой ставки в диапазоне 6-7% годовых в течение ...16.02.2024 ЦБ анонсировал поддержание жестких денежно-кредитных условий в экономике России
УрБК, Москва, 16.02.2024. Снижение уровня инфляции до 4% в год возможно только при условии жестких кредитных условий в ...21.07.2023 В Банке России объявили о завершении восстановительной фазы развития экономики РФ
УрБК, Москва, 21.07.2023. Восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. Об этом сообщает ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...