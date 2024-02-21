Губернатор Евгений Куйвашев утвердил сокращение перечня неотчуждаемых объектов госсобственности Свердловской области в 7,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Депутаты Заксобрания Свердловской области сократили перечень не подлежащих отчуждению ...

Свердловские депутаты сократили перечень неотчуждаемых объектов госсобственности региона в 7,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении ...

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о необходимости более ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о необходимости более широкого применения концессий

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о перечне ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень продукции, необходимой для импортозамещения

МУГИСО: Сохранение зданий в перечне объектов госсобственности, не подлежащих отчуждению, затрудняет поиск инвесторов

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2011. «Предложение об исключении ряда объектов госсобственности из перечня не подлежащих ...