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Губернатор Евгений Куйвашев утвердил сокращение перечня неотчуждаемых объектов госсобственности Свердловской области в 7,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Перечень не подлежащих отчуждению объектов государственной собственности Свердловской области сокращен с 1 тыс. 134 объектов до 149, то есть в 7,6 раза. Соответствующий документ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

20 февраля данный законопроект приняли депутаты Заксобрания Свердловской области.

«Из перечня исключили здания, в которых размещены федеральные органы власти, образованные в результате раздела зданий помещения и общежития», — заявил тогда заместитель губернатора Свердловской области Алексей Кузнецов. С другой стороны, в перечень были добавлены административные, спортивные, образовательные объекты и здания медицинских учреждений. К примеру, количество культурных объектов в перечне увеличилось с 27 до 48.
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