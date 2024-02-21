Губернатор Евгений Куйвашев утвердил сокращение перечня неотчуждаемых объектов госсобственности Свердловской области в 7,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Депутаты Заксобрания Свердловской области сократили перечень не подлежащих отчуждению ...04.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень институтов инновационного развития региона
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении ...01.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о необходимости более широкого применения концессий
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о необходимости более ...09.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень продукции, необходимой для импортозамещения
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о перечне ...11.05.2011 МУГИСО: Сохранение зданий в перечне объектов госсобственности, не подлежащих отчуждению, затрудняет поиск инвесторов
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2011. «Предложение об исключении ряда объектов госсобственности из перечня не подлежащих ...