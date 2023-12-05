Свердловские депутаты сократили перечень неотчуждаемых объектов госсобственности региона в 7,6 раза

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УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. 5 декабря на очередном заседании Законодательного собрания Свердловской области ...

Свердловские власти намерены исключить из перечня неотчуждаемых 23 объекта недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...

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УрБК, Екатеринбург, 11.05.2011. «Предложение об исключении ряда объектов госсобственности из перечня не подлежащих ...

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УрБК, Екатеринбург, 04.05.2009. В ходе заседания президиума правительства Свердловской области рассмотрен вопрос о ...