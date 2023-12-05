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Свердловские депутаты сократили перечень неотчуждаемых объектов госсобственности региона в 7,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Депутаты Заксобрания Свердловской области сократили перечень не подлежащих отчуждению объектов государственной собственности региона с 1 тыс. 134 объектов до 149, то есть в 7,6 раза, пишет «Коммерсантъ».

«Из перечня исключили здания, в которых размещены федеральные органы власти, образованные в результате раздела зданий помещения и общежития. Инициаторы законопроекта обосновали сокращение перечня изменениями федерального и регионального законодательства, а также необходимостью исключить объекты, которые препятствуют привлечению в экономику региона частных инвестиций», — пишет издание, ссылаясь на заместителя губернатора Свердловской области Алексея Кузнецова.

С другой стороны, в перечень вошли построенные на территории региона и переданные в собственность области и Екатеринбурга административные, спортивные, образовательные объекты и здания медицинских учреждений. К примеру, «Екатеринбург Арена».

На прошедшем 20 февраля заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты приняли законопроект в третьем чтении. За проголосовали 35 парламентариев, девять воздержались.
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