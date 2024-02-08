УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:06

В Екатеринбурге хотят построить на Уктусе новую станцию метро и трамвайное кольцо

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект планировки территории вокруг перекрестка улиц Щербакова — Лыжников. В размещенном на сайте администрации Екатеринбурга проекте предусмотрено строительство транспортной развязки со станцией метрополитена и трамвайным кольцом.

В Екатеринбурге хотят построить на Уктусе новую станцию метро и трамвайное кольцо
Фрагмент схемы с официального портала администрации Екатеринбурга

Станцию метро планируется построить на перекрестке улиц Щербакова — Лыжников. Трамвайное кольцо будет находиться южнее, рядом с пересечением улицы Щербакова и переулка Дунитовый.

Общественное обсуждение проекта началось 13 февраля и продлится до 12 марта.

Стоит отметить, что пассажиропоток екатеринбургского метрополитена в январе 2024 превысил уровень января 2023 года на 13% и оказался на 2% больше, чем в допандемийном 2019 году.

На сегодняшний день парк метро состоит из 15 четырехвагонных поездов: 12 из них ежедневно курсируют на линии, один всегда находится в горячем резерве в депо, еще два в настоящий момент на ремонте.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.02.2024 Объем пассажиропотока метрополитена Екатеринбурга вырос на 13% за год

Пассажиропоток екатеринбургского метрополитена в январе 2024 превысил уровень января 2023 года на 13%. Об этом сообщает ...

08.02.2024 Объем пассажиропотока метрополитена Екатеринбурга вырос на 13% за год

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Пассажиропоток екатеринбургского метрополитена в январе 2024 превысил уровень января ...

08.10.2019 В проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года включили вторую и третью линии метро

В проект генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года включили строительство второй и третьей линий метро. ...

08.10.2019 В проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года включили вторую и третью линии метро

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В проект генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года включили строительство ...

08.08.2013 В Екатеринбурге до конца августа отремонтируют улицу Лыжников

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2013. Движение транспорта по улице Лыжников будет поэтапно перекрываться в связи с работами ...

Популярные новости
16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом02.02.2024Битва за «Федерацию»07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником02.02.2024Погружение в искусство
Архив новостей
Февраль 2024 (600)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18