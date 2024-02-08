В Екатеринбурге хотят построить на Уктусе новую станцию метро и трамвайное кольцо

Фрагмент схемы с официального портала администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект планировки территории вокруг перекрестка улиц Щербакова — Лыжников. В размещенном на сайте администрации Екатеринбурга проекте предусмотрено строительство транспортной развязки со станцией метрополитена и трамвайным кольцом.Станцию метро планируется построить на перекрестке улиц Щербакова — Лыжников. Трамвайное кольцо будет находиться южнее, рядом с пересечением улицы Щербакова и переулка Дунитовый.Общественное обсуждение проекта началось 13 февраля и продлится до 12 марта.Стоит отметить, что пассажиропоток екатеринбургского метрополитена в январе 2024 превысил уровень января 2023 года на 13% и оказался на 2% больше, чем в допандемийном 2019 году.На сегодняшний день парк метро состоит из 15 четырехвагонных поездов: 12 из них ежедневно курсируют на линии, один всегда находится в горячем резерве в депо, еще два в настоящий момент на ремонте.