Объем пассажиропотока метрополитена Екатеринбурга вырос на 13% за год

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Пассажиропоток екатеринбургского метрополитена в январе 2024 превысил уровень января ...Сегодня, 10:22 Администрация Екатеринбурга предоставит служебное жилье также и работникам метрополитена
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов дал поручение распространить возможность ...30.07.2012 Пассажиропоток станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге ожидается на уровне 20 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2012. Пассажиропоток станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге ожидается на уровне 20 тыс. ...08.02.2012 Администрация Екатеринбурга: пуск станции «Ботаническая» увеличил пассажиропоток в метро на 13%
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2012. Пуск станции «Ботаническая» Екатеринбургского метрополитена позволил увеличить ...13.01.2010 Заместитель Главы Екатеринбурга Владимир Крицкий: Объем средств, необходимых для завершения строительства первой очереди Екатеринбургского метрополитена, составляет 7,8 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2010. «Трудности в строительстве метро в Екатеринбурге остаются. Мы сегодня не имеем ...