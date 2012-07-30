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Сегодня, 17:55

Объем пассажиропотока метрополитена Екатеринбурга вырос на 13% за год

Пассажиропоток екатеринбургского метрополитена в январе 2024 превысил уровень января 2023 года на 13%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«На текущий момент пассажиропоток на 13% больше, чем в январе 2023 года и на 2% больше, чем в допандемийном 2019 году. В рабочий день метрополитен перевозит около 150 тыс. человек», — указано в сообщении.

По словам директора екатеринбургского метрополитена Андрея Панаиотиди, парк метро состоит из 15 четырехвагонных поездов: 12 из них ежедневно курсируют на линии, один всегда находится в горячем резерве в депо, еще два в настоящий момент на ремонте.

Накануне заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов посетил электродепо «Калиновское». В ходе встречи он дал поручение распространить возможность получения ведомственного жилья также и на сотрудников метрополитена.
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