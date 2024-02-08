В Екатеринбурге хотят построить на Уктусе новую станцию метро и трамвайное кольцо

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект планировки ...08.02.2024 Объем пассажиропотока метрополитена Екатеринбурга вырос на 13% за год
Пассажиропоток екатеринбургского метрополитена в январе 2024 превысил уровень января 2023 года на 13%. Об этом сообщает ...08.02.2024 Объем пассажиропотока метрополитена Екатеринбурга вырос на 13% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Пассажиропоток екатеринбургского метрополитена в январе 2024 превысил уровень января ...08.10.2019 В проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года включили вторую и третью линии метро
В проект генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года включили строительство второй и третьей линий метро. ...08.10.2019 В проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года включили вторую и третью линии метро
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В проект генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года включили строительство ...