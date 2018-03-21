Объем пассажиропотока метрополитена Екатеринбурга вырос на 13% за год

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов дал поручение распространить возможность ...21.03.2018 Екатеринбургский метрополитен подтвердил информацию о дате сноса телебашни
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2018. МУП «Екатеринбургский метрополитен» подтвердило информацию о дате проведения работ по ...30.07.2012 Пассажиропоток станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге ожидается на уровне 20 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2012. Пассажиропоток станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге ожидается на уровне 20 тыс. ...08.02.2012 Администрация Екатеринбурга: пуск станции «Ботаническая» увеличил пассажиропоток в метро на 13%
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2012. Пуск станции «Ботаническая» Екатеринбургского метрополитена позволил увеличить ...13.01.2010 Заместитель Главы Екатеринбурга Владимир Крицкий: Объем средств, необходимых для завершения строительства первой очереди Екатеринбургского метрополитена, составляет 7,8 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2010. «Трудности в строительстве метро в Екатеринбурге остаются. Мы сегодня не имеем ...