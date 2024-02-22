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Власти Екатеринбурга увеличили в 2024 году финансирование мероприятий по поддержке бизнеса в 1,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании совета по малому и среднему предпринимательству сообщил, что с этого года финансирование мероприятий, направленных на поддержку бизнеса, будет увеличено в 1,4 раза.

«Прежде всего, продолжим предоставлять в аренду помещения предпринимателям на льготных условиях, будем проводить для них различные виды обучения. В целом ситуация в сфере остается стабильной, по ключевым же параметрам наблюдаем позитивные тенденции», — написал Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому на поддержку малого бизнеса в 2024 году будет выделено 18 млн 719 тыс. руб.
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