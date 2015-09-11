Администрация Екатеринбурга выделит в 2024 году 18 млн 719 тыс. рублей в виде субсидии на поддержку малого бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. По состоянию на 1 января 2024 года в Екатеринбурге насчитывается более 124 тыс. ...11.09.2015 Из бюджета Екатеринбурга выделят 3 млн руб. на поддержку начинающих предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2015. Администрация Екатеринбурга в 2015 году выделит 3 млн руб. на реализацию программ ...12.08.2013 В Екатеринбурге одобрена программа развития малого и среднего бизнеса на ближайшие два года
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об утверждении ...10.06.2013 К 2016 году в Екатеринбурге появятся еще около 300 предприятий МСБ
В ближайшее время глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердит долгосрочную целевую программу «Развитие и ...31.05.2013 Власти Екатеринбурга выплатят гранты победителям конкурса инновационных проектов среди малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2013. Администрация Екатеринбурга подвела итоги конкурса инновационных и производственных ...