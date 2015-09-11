Администрация Екатеринбурга выделит в 2024 году 18 млн 719 тыс. рублей в виде субсидии на поддержку малого бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В рамках программы «Развитие и поддержка промышленности, малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в Екатеринбурге» администрация муниципалитета направит в 2024 году «Екатеринбургскому центру развития предпринимательства» субсидию в размере 18 млн 719 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.



В 2023 году финансовую помощь в рамках муниципальной программы получили 2 тыс. 600 компаний. По итогам прошлого года в Екатеринбурге количество предприятий малого и среднего бизнеса выросло на 4%, составив более 124 тыс. компаний. 36% в этом объеме приходится на долю предприятий торговли. Количество производственных компаний данного сектора составляет 9 тыс. 400 единиц.