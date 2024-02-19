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Вчера, 12:25

Правительство РФ не поддержало законопроект о регистрации электросамокатов

УрБК, Москва, 26.02.2024. Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект о регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ): моноколес, электросамокатов и других. Об этом пишет «Российская газета».

«На внесенный в Госдуму законопроект о регистрации средств индивидуальной мобильности правительство дало отрицательный отзыв, и профильный комитет нижней палаты парламента рекомендовал отклонить его в первом чтении», — пишет издание.

Документ был внесен в Госдуму в 2023 году. В правительстве посчитали, что комплексного решения проблемы законопроект не предлагает. К примеру, в нем нет определения, какие именно устройства такого рода следует отнести к транспортным средствам, нет методики их сертификации, оформления документов. Кроме того, вначале следует создать отдельный орган для регистрации СИМ, поскольку в России их уже достаточно много, для существующих органов необходимость их регистрации повлечет за собой многократное увеличение нагрузки.

Ранее сообщалось о том, что Минтранс РФ планирует внести в КоАП штрафы за нарушения правил дорожного движения пользователями СИМ, то есть приравнять их к участникам дорожного движения (водителям и пешеходам).
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