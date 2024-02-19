Правительство РФ не поддержало законопроект о регистрации электросамокатов

УрБК, Москва, 19.02.2024. Минтранс РФ готовит проект изменений в правила подготовки документации по организации ...

Минтранс потребует от регионов создавать отдельные дорожки и парковки для электросамокатов

УрБК, Москва, 04.07.2023. Минтранс РФ планирует ввести в КоАП штрафы за нарушения правил дорожного движения ...

УрБК, Москва, 20.02.2023. Минтранс РФ поручил регионам подготовить «условия для безопасного и комфортного ...

УрБК, Москва, 10.09.2021. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснулин отдал поручение МВД и Минтрансу к 1 ...

В Госдуму внесен законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

УрБК, Москва, 10.04.2017. В Госдуму внесен законопроект о правовом регулировании работы социальных сетей, который, в ...