Правительство РФ не поддержало законопроект о регистрации электросамокатов

УрБК, Москва, 19.02.2024. Минтранс РФ готовит проект изменений в правила подготовки документации по организации ...04.07.2023 Минтранс РФ планирует ввести штрафы за нарушения ПДД пользователями электросамокатов
УрБК, Москва, 04.07.2023. Минтранс РФ планирует ввести в КоАП штрафы за нарушения правил дорожного движения ...20.02.2023 Минтранс РФ поручил регионам подготовить инфраструктуру для электросамокатов
УрБК, Москва, 20.02.2023. Минтранс РФ поручил регионам подготовить «условия для безопасного и комфортного ...10.09.2021 Правительство РФ планирует создать новую редакцию правил дорожного движения
УрБК, Москва, 10.09.2021. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснулин отдал поручение МВД и Минтрансу к 1 ...10.04.2017 В Госдуму внесен законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту
УрБК, Москва, 10.04.2017. В Госдуму внесен законопроект о правовом регулировании работы социальных сетей, который, в ...