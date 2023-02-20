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Минтранс РФ планирует ввести штрафы за нарушения ПДД пользователями электросамокатов

УрБК, Москва, 04.07.2023. Минтранс РФ планирует ввести в КоАП штрафы за нарушения правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Об этом говорится в письме, которое ведомство направило в Госдуму, сообщает газета «Известия».

В министерстве изданию рассказали, что поправки должны обеспечить возможность рассматривать пользователей СИМ как полноценных участников дорожного движения наравне с другими водителями и пешеходами. Сейчас в КоАП выделены лишь велосипедисты и «другие лица»-участники дорожного движения. Расплывчатость этой формулировки позволяет нарушителям на СИМ избегать штрафов за нарушения ПДД.
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