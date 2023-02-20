Минтранс РФ планирует ввести штрафы за нарушения ПДД пользователями электросамокатов

УрБК, Москва, 20.02.2023. Минтранс РФ поручил регионам подготовить «условия для безопасного и комфортного ...10.09.2021 Правительство РФ планирует создать новую редакцию правил дорожного движения
УрБК, Москва, 10.09.2021. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснулин отдал поручение МВД и Минтрансу к 1 ...26.05.2021 Свердловское Управление ГИБДД провело рейды по соблюдению правил езды на самокатах
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. В Свердловской области сотрудники ГИБДД провели рейды на предмет соблюдения правил ...02.02.2018 Правительство РФ одобрило проект о передаче штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды регионов
УрБК, Москва, 02.02.2018. Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому штрафы за нарушение правил ...20.04.2015 В Екатеринбурге с начала апреля на штрафстоянки вывезено более 2 тыс. автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2015. В Екатеринбурге за первые две недели апреля на штрафстоянки вывезено 2 030 автомобилей, ...