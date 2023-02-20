Минтранс РФ планирует ввести штрафы за нарушения ПДД пользователями электросамокатов

УрБК, Москва, 20.02.2023. Минтранс РФ поручил регионам подготовить «условия для безопасного и комфортного ...

УрБК, Москва, 10.09.2021. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснулин отдал поручение МВД и Минтрансу к 1 ...

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. В Свердловской области сотрудники ГИБДД провели рейды на предмет соблюдения правил ...

Свердловское Управление ГИБДД провело рейды по соблюдению правил езды на самокатах

Правительство РФ одобрило проект о передаче штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды регионов

В Екатеринбурге с начала апреля на штрафстоянки вывезено более 2 тыс. автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2015. В Екатеринбурге за первые две недели апреля на штрафстоянки вывезено 2 030 автомобилей, ...