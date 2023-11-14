В Екатеринбурге прошла церемония гашения почтовой карточки в честь 160-летия уральского художника и камнереза Алексея Денисова-Уральского

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) ...20.07.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО заработали почтовые «островки»
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) появились почтовые «островки», где каждый желающий ...25.05.2023 В Екатеринбурге состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу»
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Сегодня в столице Урала состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет ...21.02.2023 В Екатеринбурге появится виртуальный проект «Урал и его богатства. Виртуальный музей живописи и камнерезных произведений А. К. Денисова-Уральского»
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) ко дню рождения А. К. ...22.09.2022 В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского начнет работу студия «Цветные камни»
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского ...