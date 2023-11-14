В Екатеринбурге прошла церемония гашения почтовой карточки в честь 160-летия уральского художника и камнереза Алексея Денисова-Уральского

Изображение предоставлено пресс-службой ЕМИИ

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Екатеринбурге состоялась церемония гашения почтовой карточки в честь 160-летия уральского художника и камнереза Алексея Денисова-Уральского. Мероприятие прошло на площадке Центра камнерезного искусства им А.К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) на улице Пушкина, 5, сообщает пресс-служба музея.В церемонии приняли участие заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин и региональный управляющий Макрорегиона Урал АО «Почта России» Наталья Алемасова.Юбилейная карточка была погашена почтовым штемпелем «Гордость Урала». Посткарты в честь одного из первых популяризаторов Урала автора многочисленных полотен с уральскими пейзажами выпустили по инициативе ЕМИИ. На них изображена картина художника «Октябрь на Урале» (1894) из коллекции ЕМИИ с узнаваемым уральским горным ландшафтом.Всего в коллекции ЕМИИ насчитывается 14 произведений живописи Алексея Денисова-Уральского. Работы уральского художника также представлены в музейных собраниях Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска.Тираж художественных карточек составил 1 тыс. экземпляров, номинал каждой — 43 руб. Посткарта содержит знак почтовой оплаты — литеру «В». Для отправки послания в любой российский регион дополнительных марок не требуется. Открытки можно приобрести в почтовых отделениях города Екатеринбурга и Свердловской области.