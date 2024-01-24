Естественная убыль населения на Среднем Урале в 2023 году составила 17,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-декабре 2023 года составила 17 тыс. 400 человек (за аналогичный период прошлого года — 19 тыс. 358 человек), сообщает Свердловскстат.



За указанный период в регионе родились 38 тыс. 529 человек (в январе-декабре 2022 года — 39 тыс. 958 человек).



Скончались в регионе за январь-декабрь 2023 года 55 тыс. 929 человек (за тот же период предыдущего года — 59 тыс. 316 человек).