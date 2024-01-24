Естественная убыль населения на Среднем Урале в 2023 году составила 17,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-ноябре 2023 года составила 15 ...15.11.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-сентябре составила 12 тыс. 315 человек
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-сентябре 2023 года составила 12 ...13.09.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июле составила 10 тыс. 167 человек
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июле 2023 года составила 10 тыс. ...14.07.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-мае составила 8 тыс. 012 человек
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-мае 2023 года составила 8 тыс. ...22.02.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года составила 19,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года составила 19 ...