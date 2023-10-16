Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре составила 13 тыс. 892 человека

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-августе 2023 года составила 10 ...13.09.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июле составила 10 тыс. 167 человек
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июле 2023 года составила 10 тыс. ...06.09.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июне составила 9 тыс. 055 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июне 2023 года составила 9 тыс. ...14.07.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-мае составила 8 тыс. 012 человек
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-мае 2023 года составила 8 тыс. ...15.12.2022 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре составила 15,8 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре 2022 года составила 15 ...