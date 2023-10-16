Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре составила 13 тыс. 892 человека

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре 2023 года составила 13 тыс. 892 человека (за аналогичный период прошлого года — 15 тыс. 830 человек), сообщает Свердловскстат.



За указанный период в регионе родились 32 тыс. 466 человек (в январе-октябре 2022 года — 33 тыс. 512 человек).



Скончались в регионе за январь-октябрь этого года 46 тыс. 358 человек (за тот же период прошлого года — 49 тыс. 342 человека).