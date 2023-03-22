Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-феврале составила 3,8 тыс. человек

Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-феврале 2023 года составила 3 тыс. 826 человек (за январь-февраль 2022 года — 4 тыс. 905 человек), сообщает Свердловскстат.
За указанный период в регионе родились 6 тыс. 133 человека (в январе-феврале 2022 года — 6 тыс. 437 человек).
Скончались в регионе за январь-февраль этого года 9 тыс. 959 человек (за тот же период прошлого года — 11 тыс. 342 человека).
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