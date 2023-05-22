Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте составила 5,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте 2023 года составила 5 тыс. 229 человек (за январь-март 2022 года — 7 тыс. 719 человек), сообщает Свердловскстат.
За указанный период в регионе родились 9 тыс. 676 человек (в январе-марте 2022 года — 9 тыс. 956 человек).
Скончались в регионе за январь-март этого года 14 тыс. 905 человек (за тот же период прошлого года — 17 тыс. 675 человек).
Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-феврале 2023 года составила 3 тыс. 826 человек (за ...18.04.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-феврале составила 3,8 тыс. человек
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