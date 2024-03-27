Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте составила 6 тыс. 287 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе 2024 года составила 2 тыс. 786 ...22.02.2024 Естественная убыль населения на Среднем Урале в 2023 году составила 17,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-декабре 2023 года составила 17 ...24.01.2024 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-ноябре составила 15 тыс. 478 человек
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-ноябре 2023 года составила 15 ...22.05.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте составила 5,2 тыс. человек
Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте 2023 года составила 5 тыс. 229 человек (за январь-март ...22.05.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте составила 5,2 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте 2023 года составила 5 тыс. ...