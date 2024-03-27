Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте составила 6 тыс. 287 человек

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте 2024 года составила 6 тыс. 287 человек (за аналогичный период прошлого года — 5 тыс. 229 человек), сообщает Свердловскстат.



За указанный период в регионе родились 9 тыс. 119 человек (в январе-марте 2023 года — 9 тыс. 676 человек).



Скончались в регионе за январь-март 2024 года 15 тыс. 406 человек (за тот же период предыдущего года — 14 тыс. 905 человек).