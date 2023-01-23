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Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года составила 19,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года составила 19 тыс. 358 человек (за 12 месяцев 2021 года — 33 тыс. 869 человек), сообщает Свердловскстат.

За указанный период в регионе родились 39 тыс. 958 человек (в январе-декабре 2021 года — 43 тыс. 004 человека).

Скончались в регионе за январь-декабрь прошлого года 59 тыс. 316 человек (за 12 месяцев прошлого года — 76 тыс. 873 человека).

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