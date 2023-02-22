Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе составила 2,5 тыс. человек

Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе 2023 года составила 2 тыс. 532 человека (за январь 2022 года — 2 тыс. 255 человек), сообщает Свердловскстат.
За указанный период в регионе родились 3 тыс. 216 человек (в январе 2022 года — 3 тыс. 355 человек).
Скончались в регионе за январь этого года 5 тыс. 748 человек (за январь прошлого года — 5 тыс. 610 человек).
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе 2023 года составила 2 тыс. 532 ...22.02.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года составила 19,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года составила 19 ...23.01.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-ноябре 2022 года составила 17,3 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-ноябре 2022 года составила 17 ...15.12.2022 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре составила 15,8 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре 2022 года составила 15 ...14.11.2022 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-сентябре составила 14,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-сентябре 2022 года составила 14 ...