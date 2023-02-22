Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе составила 2,5 тыс. человек

Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе 2023 года составила 2 тыс. 532 человека (за январь 2022 года — 2 тыс. 255 человек), сообщает Свердловскстат.



За указанный период в регионе родились 3 тыс. 216 человек (в январе 2022 года — 3 тыс. 355 человек).



Скончались в регионе за январь этого года 5 тыс. 748 человек (за январь прошлого года — 5 тыс. 610 человек).