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Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе составила 2,5 тыс. человек

Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе 2023 года составила 2 тыс. 532 человека (за январь 2022 года — 2 тыс. 255 человек), сообщает Свердловскстат.

За указанный период в регионе родились 3 тыс. 216 человек (в январе 2022 года — 3 тыс. 355 человек).

Скончались в регионе за январь этого года 5 тыс. 748 человек (за январь прошлого года — 5 тыс. 610 человек).

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