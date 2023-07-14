Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июне составила 9 тыс. 055 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июне 2023 года составила 9 тыс. 055 человек (за аналогичный период прошлого года — 11 тыс. 283 человека), сообщает Свердловскстат.



За указанный период в регионе родились 19 тыс. 224 человека (в январе-июне 2022 года — 19 тыс. 780 человек).



Скончались в регионе за январь-июнь этого года 28 тыс. 279 человек (за тот же период прошлого года — 31 тыс. 063 человека).