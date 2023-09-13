Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-августе составила 10 тыс. 833 человека

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-августе 2023 года составила 10 тыс. 833 человека (за аналогичный период прошлого года — 12 тыс. 968 человек), сообщает Свердловскстат.



За указанный период в регионе родились 26 тыс. 303 человека (в январе-августе 2022 года — 26 тыс. 874 человека).



Скончались в регионе за январь-август этого года 37 тыс. 136 человек (за тот же период прошлого года — 39 тыс. 842 человека).