Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-августе составила 10 тыс. 833 человека

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июле 2023 года составила 10 тыс. ...06.09.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июне составила 9 тыс. 055 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июне 2023 года составила 9 тыс. ...14.07.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-мае составила 8 тыс. 012 человек
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-мае 2023 года составила 8 тыс. ...18.04.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-феврале составила 3,8 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-феврале 2023 года составила 3 ...22.03.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе составила 2,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе 2023 года составила 2 тыс. 532 ...