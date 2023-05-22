Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-апреле составила 6,6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-апреле 2023 года составила 6 тыс. 561 человек (за январь-апрель 2022 года — 9 тыс. 139 человек), сообщает Свердловскстат.
За указанный период в регионе родились 12 тыс. 564 человека (в январе-апреле 2022 года — 13 тыс. 007 человек).
Скончались в регионе за январь-апрель этого года 19 тыс. 125 человек (за тот же период прошлого года — 22 тыс. 146 человек).
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