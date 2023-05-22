УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:47

Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-апреле составила 6,6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-апреле 2023 года составила 6 тыс. 561 человек (за январь-апрель 2022 года — 9 тыс. 139 человек), сообщает Свердловскстат.

За указанный период в регионе родились 12 тыс. 564 человека (в январе-апреле 2022 года — 13 тыс. 007 человек).

Скончались в регионе за январь-апрель этого года 19 тыс. 125 человек (за тот же период прошлого года — 22 тыс. 146 человек).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.05.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте составила 5,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте 2023 года составила 5 тыс. ...

18.04.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-феврале составила 3,8 тыс. человек

Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-феврале 2023 года составила 3 тыс. 826 человек (за ...

18.04.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-феврале составила 3,8 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-феврале 2023 года составила 3 ...

22.03.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе составила 2,5 тыс. человек

Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе 2023 года составила 2 тыс. 532 человека (за январь 2022 года — 2 ...

22.03.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе составила 2,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе 2023 года составила 2 тыс. 532 ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования24.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе
Архив новостей
Июнь 2023 (505)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18