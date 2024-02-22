Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе составила 2 тыс. 786 человек

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-декабре 2023 года составила 17 ...24.01.2024 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-ноябре составила 15 тыс. 478 человек
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-ноябре 2023 года составила 15 ...19.12.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре составила 13 тыс. 892 человека
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-октябре 2023 года составила 13 ...13.09.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июле составила 10 тыс. 167 человек
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июле 2023 года составила 10 тыс. ...06.09.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июне составила 9 тыс. 055 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июне 2023 года составила 9 тыс. ...