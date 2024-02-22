Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе составила 2 тыс. 786 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе 2024 года составила 2 тыс. 786 человек (за аналогичный период прошлого года — 2 тыс. 532 человека), сообщает Свердловскстат.



За указанный период в регионе родились 3 тыс. 194 человека (в январе 2023 года — 3 тыс. 216 человек).



Скончались в регионе за январь 2024 года 5 тыс. 980 человек (за тот же период предыдущего года — 5 тыс. 748 человек).