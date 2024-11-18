Естественная убыль населения в Свердловской области за год увеличилась на 24%

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. По итогам января-октября 2024 года на Среднем Урале естественная убыль населения выросла на 24%. Если за отчетный период этот показатель составлял 17 237 человек, то за аналогичный период 2023 года —13 892 человек.



Согласно данным Свердловскстата, за январь-октябрь 2024 года в области родились 31 304 гражданина РФ (в прошлом году — 32 466). Умер 48 541 человек (было 46 358).



При этом число зарегистрированных браков составило 25 202 (в прошлом году — 25 681), а разводов — 17 197 (было 17 998).