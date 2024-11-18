УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:43

Естественная убыль населения в Свердловской области за год увеличилась на 24%

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. По итогам января-октября 2024 года на Среднем Урале естественная убыль населения выросла на 24%. Если за отчетный период этот показатель составлял 17 237 человек, то за аналогичный период 2023 года —13 892 человек.

Согласно данным Свердловскстата, за январь-октябрь 2024 года в области родились 31 304 гражданина РФ (в прошлом году — 32 466). Умер 48 541 человек (было 46 358).

При этом число зарегистрированных браков составило 25 202 (в прошлом году — 25 681), а разводов — 17 197 (было 17 998).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.11.2024 Естественная убыль населения в Свердловской области с начала года составила 15,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург,18.11.2024. По итогам января-сентября 2024 года на Среднем Урале естественная убыль населения ...

16.08.2024 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июне составила 11 тыс. 026 человек

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июне 2024 года составила 11 тыс. ...

24.05.2024 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте составила 6 тыс. 287 человек

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте 2024 года составила 6 тыс. ...

27.03.2024 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе составила 2 тыс. 786 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе 2024 года составила 2 тыс. 786 ...

09.11.2018 Естественная убыль населения в Свердловской области с января по сентябрь выросла на 72,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Естественная убыль населения в Свердловской области с января по сентябрь 2018 года ...

Популярные новости
27.11.2024Почему упал курс рубля?26.11.2024В ногу со страной26.11.2024Дмитрий Ионин: Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России27.11.2024Оксана Сидлецкая: Рабочие сейчас — это новые «айтишники»18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га
Архив новостей
Декабрь 2024 (510)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18