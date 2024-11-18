Естественная убыль населения в Свердловской области за год увеличилась на 24%

УрБК, Екатеринбург,18.11.2024. По итогам января-сентября 2024 года на Среднем Урале естественная убыль населения ...16.08.2024 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июне составила 11 тыс. 026 человек
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июне 2024 года составила 11 тыс. ...24.05.2024 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте составила 6 тыс. 287 человек
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-марте 2024 года составила 6 тыс. ...27.03.2024 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе составила 2 тыс. 786 человек
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе 2024 года составила 2 тыс. 786 ...09.11.2018 Естественная убыль населения в Свердловской области с января по сентябрь выросла на 72,5%
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Естественная убыль населения в Свердловской области с января по сентябрь 2018 года ...