В Свердловской области число заключенных браков за год выросло на 17,5%

В России за 8 месяцев 2016 года число браков сократилось на 14,7%, а разводов — выросло на 7,3%

УрБК, Москва, 28.09.2016. За январь-август 2016 года в России было зарегистрировано 660,9 тыс. браков, что на 14,7% ...