В Свердловской области число заключенных браков за год выросло на 17,5%

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Свердловской области в 2022 году было заключено 34 тыс. 517 браков. За год этот показатель вырос на 17,5% (в 2021 году — 29 тыс. 384 браков).
Как сообщается в материалах Свердловскстата, в 2022 году также было заключено 21 тыс. 714 разводов. В 2021 году этот показатель составлял 22 тыс. 256. Таким образом, за год число разводов в регионе сократилось на 2,4%.
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