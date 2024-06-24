Естественная убыль населения на Среднем Урале в 2024 году превысила 21 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-декабре 2024 года составила 20 тыс. 926 человек (за 2023 год — 17 тыс. 400), сообщает Свердловскстат.



За указанный период в регионе родились 36 тыс. 948 человек (в 2023 году — 38 тыс. 529).



Скончались в регионе 57 тыс. 874 человека (за предыдущий год — 55 тыс. 929).