Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вывели 401 сотрудника коммунальных служб и 204 единицы снегоуборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вышли 204 спецмашины и 401 дорожный рабочий. Коммунальные службы работают круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Так, за минувшие сутки на улицах работали 415 единиц техники и 489 рабочих. На полигоны было вывезено более 12 тыс. т снега, израсходовано 101 т реагентов и песка.

Материалы по теме

Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 379 рабочих и 196 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега выйшли 379 сотрудников ...

Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 342 рабочих и 156 машин

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада вышли 342 ...

Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышли 208 машин и 391 дорожный рабочий

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вывели 391 сотрудника ...

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 389 рабочих и 229 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 389 сотрудников коммунальных служб ...

Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вывели 226 машин и 388 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга было выведено 226 единиц ...