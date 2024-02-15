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Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вывели 401 сотрудника коммунальных служб и 204 единицы снегоуборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вышли 204 спецмашины и 401 дорожный рабочий. Коммунальные службы работают круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, за минувшие сутки на улицах работали 415 единиц техники и 489 рабочих. На полигоны было вывезено более 12 тыс. т снега, израсходовано 101 т реагентов и песка.
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