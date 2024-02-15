Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вывели 401 сотрудника коммунальных служб и 204 единицы снегоуборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега выйшли 379 сотрудников ...13.02.2024 Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 342 рабочих и 156 машин
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада вышли 342 ...12.02.2024 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышли 208 машин и 391 дорожный рабочий
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вывели 391 сотрудника ...07.02.2024 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 389 рабочих и 229 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 389 сотрудников коммунальных служб ...10.01.2024 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вывели 226 машин и 388 дорожных рабочих
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга было выведено 226 единиц ...