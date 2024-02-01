На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 389 рабочих и 229 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада было ...24.01.2024 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 219 спецмашин и 388 сотрудников коммунальных служб
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 388 дорожных рабочих и 219 единиц ...10.01.2024 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вывели 226 машин и 388 дорожных рабочих
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга было выведено 226 единиц ...27.11.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от снега вышли 410 дорожных рабочих и 197 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопадов выведено 410 ...24.10.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 353 дорожных рабочих и 149 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 353 ...