На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 389 рабочих и 229 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 389 сотрудников коммунальных служб и 229 единиц спецтехники. Приведение улиц и дорог в нормативное состояние ведется круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. За минувшие сутки в городе действовали 485 дорожных рабочих и 463 единицы снегоуборочной техники. На полигоны было вывезено 11 тыс. т снега, для предотвращения образования скользкости израсходовано 112 т реагентов и песка.

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