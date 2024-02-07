Сегодня на уборку Екатеринбурга от последствий снегопада вышло 223 единицы спецтехники и 386 сотрудников коммунальных служб

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада вывели 386 рабочих и 223 единицы техники. Уборка города производится в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Так, за прошедшие сутки на дорогах работало 467 единиц спецтехники и 505 дорожных рабочих. На полигоны было вывезено более 10 тыс. т снега, израсходовано свыше 210 т реагентов и песка.

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