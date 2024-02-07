Сегодня на уборку Екатеринбурга от последствий снегопада вышло 223 единицы спецтехники и 386 сотрудников коммунальных служб

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 389 сотрудников коммунальных служб ...01.02.2024 Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада вышли 383 сотрудника коммунальных служб и 203 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада было ...24.01.2024 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 219 спецмашин и 388 сотрудников коммунальных служб
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 388 дорожных рабочих и 219 единиц ...25.10.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышло 386 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 386 ...21.02.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдут 447 рабочих и 206 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...