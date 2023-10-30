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Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 407 дорожных рабочих и 167 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 407 коммунальных рабочих и 167 единиц спецтехники. Дорожные службы города ведут уборку в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в прошедшие выходные очисткой города от снега занимались 988 дорожных рабочих при поддержке 433 единиц спецтехники. Для обработки проезжей части дорог и пешеходных зон было израсходовано более 120 т реагентов и песка. На полигоны вывезено свыше 357 т снега, а также около 132 т грязи.
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