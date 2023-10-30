Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 407 дорожных рабочих и 167 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышло 409 сотрудников коммунальных служб ...26.01.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 214 единиц спецтехники и 449 рабочих
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Сегодня днем на уборку города вышло 214 спецмашин и 449 сотрудников коммунальных служб. ...21.12.2022 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга выведено 178 единиц спецтехники и 421 рабочий
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Сегодня днем на уборку города вышло 178 спецмашин и 421 сотрудник коммунальных служб. ...12.12.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 402 рабочих и 190 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...25.03.2022 Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега и грязи вышли 379 рабочих и 180 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега и накопившегося за зиму мусора будет ...