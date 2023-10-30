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30.10.2023

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышло 409 дорожных рабочих и 171 единица техники

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышло 409 сотрудников коммунальных служб и 171 единица спецтехники. Службы благоустройства занимаются очисткой города в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В выходные, 28 и 29 октября, очисткой улиц мегаполиса от снега занимались 505 единиц техники и 939 дорожных рабочих. На полигоны было вывезено около 3 тыс. т снега. Для борьбы с гололедом коммунальщики израсходовали порядка 279 т реагентов и 57 т песка.
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