На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышло 409 дорожных рабочих и 171 единица техники

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 386 ...24.10.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 353 дорожных рабочих и 149 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 353 ...26.01.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 214 единиц спецтехники и 449 рабочих
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Сегодня днем на уборку города вышло 214 спецмашин и 449 сотрудников коммунальных служб. ...14.03.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга выйдут 366 рабочих и 188 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2022. Сегодня на уборку улиц уральской столицы от снега и наледи будет выведено 366 ...21.02.2022 На уборку улиц Екатеринбурга 21 февраля выйдет 356 рабочих и 171 единица спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. На очистку улиц и дорог Екатеринбурга от снега сегодня будет выведено 356 рабочих и 171 ...