На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдут 448 рабочих и 206 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада выйдут 448 рабочих и 206 единиц спецтехники. Особое внимание коммунальщиков направлено на расчистку и обработку противогололедными материалами поверхности тротуаров и проезжих частей. Также продолжается вывоз сформированных снежных валов на спецполигоны, сообщает пресс-служба горадминистрации.
За прошедшие сутки из мегаполиса было вывезено 4 тыс. 434 т снега, для борьбы с гололедом работники районных ДЭУ использовали 73 т реагентов и более 14 т фракционного песка. На улицах города трудились 505 сотрудников коммунальных служб при поддержке 376 единиц снегоуборочной техники.
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