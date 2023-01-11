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На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 214 единиц спецтехники и 449 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Сегодня днем на уборку города вышло 214 спецмашин и 449 сотрудников коммунальных служб. Уборка улиц Екатеринбурга от снега и наледи проходит в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За прошедшие сутки на полигоны было вывезено более 2 тыс.122 т снега. Для обработки улично-дорожной сети израсходовано порядка 26 т противогололедного материала и 20 т фракционного песка. На улицах работало 176 единиц спецтехники и 449 рабочих.

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