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22.01.2024

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вывели 384 дорожных рабочих и 216 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 384 сотрудника коммунальных служб и 216 единиц спецтехники. Уборка города идет в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в минувшие выходные на улицах города работали более 1 тыс. сотрудников дорожных служб и 1,1 тыс. спецмашин. На полигоны было вывезено порядка 35 тыс. т снега, на обработку улиц и дорог израсходовано 226 т противогололедных материалов и 165 т песка.
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