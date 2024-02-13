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Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега вышли 386 дорожных рабочих и 169 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи направили 386 сотрудников коммунальных служб и 169 спецмашин. Уборка города ведется в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В минувшие выходные на улицах города трудились 952 дорожных рабочих и 743 единицы снегоуборочной техники. На полигоны было вывезено 17,5 тыс. т снега, израсходовано 88,3 т песка и 13 т реагентов.
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