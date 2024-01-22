Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 219 спецмашин и 388 сотрудников коммунальных служб

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 388 дорожных рабочих и 219 единиц спецтехники. Уборка города осуществляется в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Так, за прошедшие сутки на улицах города трудилось 457 единиц техники и 488 дорожных рабочих. На полигоны было вывезено 14,7 тыс. т снега, израсходовано 74,5 т песка и 74 т реагентов.

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