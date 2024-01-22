Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 219 спецмашин и 388 сотрудников коммунальных служб

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 384 ...10.01.2024 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вывели 226 машин и 388 дорожных рабочих
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга было выведено 226 единиц ...20.11.2023 Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 407 дорожных рабочих и 167 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 407 коммунальных ...26.01.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 214 единиц спецтехники и 449 рабочих
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Сегодня днем на уборку города вышло 214 спецмашин и 449 сотрудников коммунальных служб. ...21.12.2022 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга выведено 178 единиц спецтехники и 421 рабочий
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Сегодня днем на уборку города вышло 178 спецмашин и 421 сотрудник коммунальных служб. ...