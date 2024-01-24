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Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 207 единиц спецтехники и 391 сотрудник коммунальных служб

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 207 спецмашин и 391 дорожного рабочего. Очистка города от снега идет в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, за прошедшие сутки на улицах города уборкой занимались 494 дорожных рабочих и 446 единиц техники. На полигоны было вывезено 13,6 тыс. т снега, израсходовано порядка 52 т песка и 49 т противогололедных материалов.
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