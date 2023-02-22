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На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 463 рабочих и 207 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 207 спецмашин и 463 сотрудника коммунальных служб. Уборка города от снега и наледи проходит в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За прошедшие сутки на полигоны было вывезено более 556 тыс. т снега. На борьбу с наледью ушло порядка 29 тыс. т противогололедных материалов и фракционного песка. Для уборки задействовали 559 рабочих и 461 единицу спецтехники.

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