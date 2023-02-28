На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем вышел 461 рабочий и 207 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. Сегодня днем на улицах Екатеринбурга задействован 461 сотрудник коммунальных служб и 207 спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



За минувшие выходные дни на полигоны было вывезено более 23 тыс. т снега и 46 тыс. т мусора. Израсходовано порядка 81 тыс. т противогололедных материалов и фракционного песка для борьбы с наледью. Для уборки было задействовано 911 единиц спецтехники и более 1 тыс. дорожных рабочих.