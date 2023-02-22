На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведена 221 единица спецтехники и 459 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 221 спецмашина и 459 сотрудников коммунальных служб. Уборка города от снега и наледи проходит в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
За праздничные дни на полигоны было вывезено более 36 тыс. т снега. На борьбу с наледью ушло порядка 500 тыс. т противогололедных материалов и фракционного песка. На улицах трудились 1 тыс. 843 единицы спецтехники и более 2 тыс. рабочих.
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышло 226 спецмашин и 463 сотрудника коммунальных ...26.01.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 214 единиц спецтехники и 449 рабочих
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Сегодня днем на уборку города вышло 214 спецмашин и 449 сотрудников коммунальных служб. ...21.12.2022 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга выведено 178 единиц спецтехники и 421 рабочий
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Сегодня днем на уборку города вышло 178 спецмашин и 421 сотрудник коммунальных служб. ...21.02.2022 На уборку улиц Екатеринбурга 21 февраля выйдет 356 рабочих и 171 единица спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. На очистку улиц и дорог Екатеринбурга от снега сегодня будет выведено 356 рабочих и 171 ...18.01.2022 На очистке улиц Екатеринбурга 18 января задействовано 386 рабочих и 191 единица спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2022. Сегодня днем на уборку дорог и пешеходных зон Екатеринбурга было выведено 386 ...