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На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведена 221 единица спецтехники и 459 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 221 спецмашина и 459 сотрудников коммунальных служб. Уборка города от снега и наледи проходит в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За праздничные дни на полигоны было вывезено более 36 тыс. т снега. На борьбу с наледью ушло порядка 500 тыс. т противогололедных материалов и фракционного песка. На улицах трудились 1 тыс. 843 единицы спецтехники и более 2 тыс. рабочих.

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