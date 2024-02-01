Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 372 рабочих и 221 единица спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопадов вышли 372 сотрудника коммунальных служб и 221 спецмашина. Очистка города проводится в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Так, в выходные на улицах города трудились 915 единиц спецтехники и 929 дорожных рабочих. На полигоны было вывезено 22,3 тыс. т снега. Для обработки улично-дорожной сети было использовано 385 т реагентов и песка.

Материалы по теме

Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада вышли 383 сотрудника коммунальных служб и 203 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада было ...

Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 207 единиц спецтехники и 391 сотрудник коммунальных служб

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 207 спецмашин и 391 дорожного ...

Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 219 спецмашин и 388 сотрудников коммунальных служб

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 388 дорожных рабочих и 219 единиц ...

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вывели 384 дорожных рабочих и 216 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 384 ...

Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 407 дорожных рабочих и 167 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 407 коммунальных ...