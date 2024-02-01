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Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 372 рабочих и 221 единица спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопадов вышли 372 сотрудника коммунальных служб и 221 спецмашина. Очистка города проводится в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в выходные на улицах города трудились 915 единиц спецтехники и 929 дорожных рабочих. На полигоны было вывезено 22,3 тыс. т снега. Для обработки улично-дорожной сети было использовано 385 т реагентов и песка.
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