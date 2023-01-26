На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 226 единиц спецтехники и 463 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышло 226 спецмашин и 463 сотрудника коммунальных служб. Уборка города от снега и наледи проходит в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



За прошедшие сутки на полигоны было вывезено более 3 тыс. 500 т снега. Для обработки улично-дорожной сети израсходовано порядка 207 тыс. т противогололедного материала и фракционного песка. На улицах работали 401 единица спецтехники и 534 рабочих.