УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
25.10.2023

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышло 386 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 386 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники. Коммунальщики ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в ночь на 25 октября на улицах города работало 133 единицы техники и 71 рабочий. На полигоны было вывезено 230 т снега. Для обработки автодорог и тротуаров израсходовано 89 т противогололедного материала и 18 т фракционированного песка.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.02.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 226 единиц спецтехники и 463 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышло 226 спецмашин и 463 сотрудника коммунальных ...

26.01.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 214 единиц спецтехники и 449 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Сегодня днем на уборку города вышло 214 спецмашин и 449 сотрудников коммунальных служб. ...

21.12.2022 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга выведено 178 единиц спецтехники и 421 рабочий

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Сегодня днем на уборку города вышло 178 спецмашин и 421 сотрудник коммунальных служб. ...

17.02.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга выведут 330 дорожных рабочих и 173 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. На уборку тротуаров и дорог Екатеринбурга сегодня будет выведено 330 дорожных рабочих и ...

19.01.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведено 332 дорожных рабочих и 193 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Коммунальные службы Екатеринбурга в круглосуточном режиме продолжают расчистку ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы29.09.2023Фото в объективе29.09.2023Туристические тропы28.09.2023Покупка однокомнатной квартиры во Владимире: комфорт и экономия05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов
Архив новостей
Октябрь 2023 (668)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18