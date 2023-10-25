На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышло 386 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышло 226 спецмашин и 463 сотрудника коммунальных ...26.01.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 214 единиц спецтехники и 449 рабочих
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Сегодня днем на уборку города вышло 214 спецмашин и 449 сотрудников коммунальных служб. ...21.12.2022 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга выведено 178 единиц спецтехники и 421 рабочий
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Сегодня днем на уборку города вышло 178 спецмашин и 421 сотрудник коммунальных служб. ...17.02.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга выведут 330 дорожных рабочих и 173 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. На уборку тротуаров и дорог Екатеринбурга сегодня будет выведено 330 дорожных рабочих и ...19.01.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведено 332 дорожных рабочих и 193 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Коммунальные службы Екатеринбурга в круглосуточном режиме продолжают расчистку ...