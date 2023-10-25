На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышло 386 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 386 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники. Коммунальщики ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, в ночь на 25 октября на улицах города работало 133 единицы техники и 71 рабочий. На полигоны было вывезено 230 т снега. Для обработки автодорог и тротуаров израсходовано 89 т противогололедного материала и 18 т фракционированного песка.