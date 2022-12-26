УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:22

Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга выведено 414 рабочих и 205 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышло 205 спецмашин и 414 сотрудников коммунальных служб. Очистка города от снега и наледи осуществляется на постоянной основе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За прошедшие сутки на полигоны было вывезено более 10 тыс. т снега. Для обработки улично-дорожной сети применили почти 46 т противогололедного материала и 127 т фракционного песка.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.12.2022 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга выведено 165 единиц спецтехники и 418 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. Сегодня днем на уборку города вышло 165 спецмашин и 418 сотрудников коммунальных служб. ...

21.12.2022 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга выведено 178 единиц спецтехники и 421 рабочий

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Сегодня днем на уборку города вышло 178 спецмашин и 421 сотрудник коммунальных служб. ...

25.03.2022 Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега и грязи вышли 379 рабочих и 180 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега и накопившегося за зиму мусора будет ...

22.03.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдет 370 рабочих и 199 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В Екатеринбурге продолжается круглосуточная уборка и борьба с последствиями снегопадов. ...

03.03.2022 На уборку улиц Екатеринбурга 3 марта выйдет 348 рабочих и 162 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. В Екатеринбурге в круглосуточном режиме продолжается очистка дорог и тротуаров от снега ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (107)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18