Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга выведено 414 рабочих и 205 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышло 205 спецмашин и 414 сотрудников коммунальных служб. Очистка города от снега и наледи осуществляется на постоянной основе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. За прошедшие сутки на полигоны было вывезено более 10 тыс. т снега. Для обработки улично-дорожной сети применили почти 46 т противогололедного материала и 127 т фракционного песка.

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