Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вывели 226 машин и 388 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга было выведено 226 единиц снегоуборочной техники и 388 сотрудников коммунальных служб. Специалисты проводят расчистку города в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В прошедшие сутки в Екатеринбурге снег убирали 425 единиц техники и 481 дорожный рабочий. На полигоны было вывезено 10,6 тыс. т снега, израсходовано 31,5 т песка и 39 т реагентов.

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