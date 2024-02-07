Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышли 208 машин и 391 дорожный рабочий

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 389 сотрудников коммунальных служб ...26.01.2024 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 207 единиц спецтехники и 391 сотрудник коммунальных служб
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 207 спецмашин и 391 дорожного ...24.01.2024 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 219 спецмашин и 388 сотрудников коммунальных служб
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 388 дорожных рабочих и 219 единиц ...22.01.2024 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вывели 384 дорожных рабочих и 216 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 384 ...10.01.2024 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вывели 226 машин и 388 дорожных рабочих
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга было выведено 226 единиц ...