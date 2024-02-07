Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышли 208 машин и 391 дорожный рабочий

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вывели 391 сотрудника коммунальных служб и 208 единиц спецтехники. Уборка города ведется в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В минувшие выходные на улицах города трудились 820 единиц снегоуборочной техники и 970 дорожных рабочих. На полигоны было вывезено 20,2 тыс. т снега, израсходовано порядка 104 т песка и 94 т реагентов.

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