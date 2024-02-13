Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 379 рабочих и 196 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега выйшли 379 сотрудников коммунальных служб и 196 единиц спецтехники. Специалисты очищают город от снега в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Так, за прошедшие сутки на улицах и дорогах уральской столицы трудились 430 единиц техники и 471 дорожный рабочий. На полигоны было вывезено 10,8 тыс. т снега. Израсходовано 82 т песка и реагентов.

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